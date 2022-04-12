لمستفيدي الدعم النقدي.. اعرف كيفية الاشتراك بمبادرة «لا أمية مع تكافل»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة «لا أمية مع تكافل»، إحدى المبادرات التعليمية للمستفيدين من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حتى تكون استكمالا لمشروطية التعليم، لافتة إلى أنه يحق لمستفيدي «تكافل وكرامة»، وكذلك أسرهم، والمستفيدين من خدمات الوزارة، بالحصول على هذه الخدمة.

شروط الالتحاق بمبادرة «لا أمية مع تكافل»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى ، وفق ما أعلنته على الموقع الرسمى لها العديد من الشروط للحصول على الخدمة كالتالى :

- أن يكون المتقدم لمبادرة «لا أمية مع تكافل» فوق 16 عاما، ويحمل بطاقة رقم قومي.

- أن يكون مسجلا على قواعد بيانات الأميين الخاصة بـ«تكافل وكرامة».

- يشترط للحصول على الخدمة الحضور لمدة 3 أيام في الأسبوع، وتكون الحصة لمدة ساعتين.

- تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر.

كيفية الحصول على مبادرة لا أمية مع تكافل

- التقدم للالتحاق بالفصول القائمة بنطاق القرية التي منها المستفيد من خلال رئيس الوحدة الاجتماعية.

- يختار المستفيد المواعيد المناسبة لظروف الدراسة.

- يحق لمستفيدى تكافل وكرامة، من حملة المؤهلات العمل كمدرسين فى هذه الفصول، أو أبنائهم من حملة المؤهلات.

شروط استمرار الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمى ، أنه يشترط لاستمرار الدعم النقدى « تكافل وكرامة» مايلى :

- يشترط لاستمرار صرف « تكافل وكرامة»، حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم، بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- يشترط حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى، لمتابعة برامج الصحة الأولية، والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كل المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

واشترطت وزارة التضامن، عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظا على حماية الفتاة من التداعيات الصحية للزواج المبكر.