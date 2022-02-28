الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2022.. خطوة بخطوة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مستفيدي تكافل وكرامة، يمكنهم الاستعلام عن معاش تكافل وكرام بالرقم القومي، موضحة أن تكلفة صرف الدعم النقدي شهريا تصل إلى 1.6 مليار جنيه، بينما تصل قيمة الدعم إلى 20 مليار جنيه سنويا.

وأكدت وزارة التضامن أن برنامج الدعم النقدى كرامة وضع شروطا لحصول ذوى الهمم والمسنين على الدعم، تتمثل في أن يكون الأفراد المتقدمون تبدأ أعمارهم من 65 سنة فأكثر، أو يكون لديه مرض أو عجز يمنعه عن العمل.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وتابعت «التضامن» أن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من معاش تكافل وكرامة، أي نحو 14 مليون مواطن، إذ أوضحت عبر موقعها الرسمي أن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2022، وهي كالتالي:

تفاصيل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- يدخل المستعلم على الموقع الرسمي الذي خصصته التضامن https://www.moss.gov.eg/ar-eg ، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص لذلك.

- - يضغط المستفيد على زر استعلام.

- تظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.

ويمكن للمواطن معرفة البيانات التالية من خلال الاستعلام بالرقم القوم عن كارت تكافل وكرامة 2022:

- يعرف المستفيد من خلال الاستعلام إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- يمكن معرفة نوع البطاقة للمستفيد سواء كانت تكافل أو كرامة.

- معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- التأكد من حالة الإيقاف أو التجميد للبطاقة مع ذكر السبب.

- إذا كانت بطاقة تكافل وكرامة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن لمستفيدي الدعم النقدى تكافل وكرامة الاستمرار عن شروط مواصلة واستمرار الدعم، بإرسال رسالة نصية بالمجان، وذلك بكلمة «مشروطية» على الرقم 1442 من خلال منصة التواصل التفاعلي، حتى يتمكنوا من صحة المعلومات بشأن شروط صرف الدعم النقدي.