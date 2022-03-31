التضامن: 3.8 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة».. والصعيد الأوفر حظا (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ البرنامج مستمر في استهداف الأسر الجديدة والأرامل والمطلقات والمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والعاجزين ذوي الإعاقات الشديدة، لافتًا إلى أنّ هناك 3.8 مليون أسرة تستفيد من البرنامج حتى مارس.

فرص تعليمية وصحية ودعم نقدي

وأضاف عبدالسلام، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، أنّ البرنامج يعمل على توفير فرص تعليمية وصحية ودعم نقدي للفئات المستهدفة، إضافة إلى تحسين مستوى السكن، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مزايا تكافل وكرامة

وتابع مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ أكثر المحافظات المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتكافل وكرامة هي الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان، لافتًا إلى أنّ المستفيدين منها لا يدفعون المصروفات الدراسية، مع تخصص منح دراسية للفائقين منهم لدخول الجامعات الخاصة، وهناك أيضا تأمين صحي شامل ورعاية صحية لجميع أسر البرنامج، كما أنّ جميع أسر تكافل وكرامة جرى استصدار بطاقات تموينية لهم.

وأردف: «نحاول توصيل كراتين غذائية للمستفيدين من الدعم النقدي وغير المستفيدين منه، وهناك 33.5 مليون مواطن مسجلون على البرنامج، ونحاول توفير فرص لهم جميعا وتحقيق توازن في الأزمات».

ولفت إلى أنّ التقدم للالتحاق بالبرنامج مفتوح طوال العام ولا يُغلق أبدا، ومن حق أي مواطن تنطبق عليه شروط برنامج تكافل أو برنامج كرامة التقدم للتسجيل على قواعد البيانات من خلال الأوراق الثبوتية العادية، مثل شهادات ميلاد الأبناء أو المسنين أو أصحاب الإعاقات وغيرهم.