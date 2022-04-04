شروط صرف دعم «تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية: أبرزها تعليم الأبناء

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّه يتمّ ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، إلى جانب مشروطية عدم الزواج المبكر للفتيات، موضحة عبر موقعها الرسمي أنَّ صرف الدعم مرتبط بالمشروطية المتمثلة في «التعليم» والتي تعني أن الأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس، كما يشترط حضور الأبناء المستفيدين من الدعم بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

ارتباط الدعم النقدي بمشروطية الصحة

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ الدعم النقدي مرتبط أيضًا بمشروطية الصحة، بما يعني أنه إذا كانت الأم حامل، فيشترط أن تتابع حملها في أي مستشفى حكومي أو مركز طبي أو أي وحدة صحية، كما يشترط أن يكون معها كارت لمتابعة الحمل ومسجل به 3 مرات على الأقل في الشهر، بالإضافة للانتظام في تلقى التطعيمات للأبناء والتردد على الوحدات الصحية لتلقى الرعاية الصحية.

واشترطت وزارة التضامن على الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، عدم زواج الفتيات قبل سن 18 سنة «القاصرات»، إذ أكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ من يزوج ابنته قبل بلوغها سن 18 عامًا يعرض حياتها للخطر ويحرمها من التعليم، كما سيتمّ تغليظ العقوبة على الأب لأن زواج القاصرات يعد «اتجارًا بالبشر».

74 % من مستفيدي تكافل وكرامة سيدات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ 74% من مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من السيدات، مشيرة في تقرير صادر عنها إلى أنَّه جرى استخراج أوراق ثبوتية من خلال برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 850 سيدة.

معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ معايير القبول بالبرنامج تتمثل في استيفاء بيانات التقدم لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للأسرة، بشرط أن تكون حالة الأفراد المتقدمة للحصول على الدعم تحت خط الفقر، وعدم الحصول على دخل شهري ثابت أو أي معاش تأميني.