الأرصاد تحذّر من طقس الغد.. والأجواء الربيعية تسيطر على معظم الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس تشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال ساعات النهار، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ الطقس خلال فترات الليل يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 14 و15 درجة مئوية.

انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه بداية من الغد، سنشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة غدا بين 24 و25 درجة مئوية.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة حتى الجمعة، وتستمر الأجواء الربيعية على أغلب الأنحاء.