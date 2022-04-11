الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال يوم الاثنين الموافق 11 أبريل، والعاشر من شهر رمضان المبارك، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية، تظهر سرعات الرياح وحركة السحب والشبورة.

أجواء ربيعية مائلة للحرارة

وصرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم يشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 28 درجة مئوية السواحل الشمالية 21 درجة مئوية شمال الصعيد 32 درجة مئوية جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

الظواهر الجوية

وعن أبرز الظواهر الجوية، كشفا بأنه تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر الاثنين:

القاهرة 28-15

الإسكندرية 21-16

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-14

شبين الكوم 28-14

دمنهور 27-15

بلطيم 26-15

مطروح 20-15

السلوم 19-14

سيوة 29-17

بورسعيد 23-15

دمياط 27-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 26-15

الإسماعيلية 27-15

السويس 27-15

العريش 22 15

رفح 21 14

رأس سدر 25 16

نخل 27 15

نويبع 31-16

طابا 30-16

كاترين 26-14

الطور 27 23

شرم الشيخ 33-22

الغردقة 32-21

مرسى علم 31-21

الفيوم 30-16

بني سويف 31-16

المنيا 31-15

أسيوط 32-14

سوهاج 28-19

قنا 39-22

الأقصر 40-23

أسوان 42-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 34-18

أبو رماد 32-17

حلايب 39-19

رأس حدربة 29-18