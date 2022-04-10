الأرصاد تبشر المواطنين: الطقس ربيعي طيلة الأسبوع ونصائح خاصة بالملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الربيعية التي تشهدها الجمهورية منذ بداية الأسبوع ستستمر على مدار الأسبوع الجاري كافة، لافتةً إلى أن درجات الحرارة ستسجل المعدلات الطبيعية لها في هذا العام.

غانم: حالة الطقس خلال ساعات النهار ربيعية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن حالة الطقس خلال ساعات النهار ستكون ربيعية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، فيما سيكون الطقس حارًا على شمال وجنوب الصعيد، كما وسيكون طقس الليل مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على جنوبها.

غانم: يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة وجود شبورة أفقية خلال ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات الليل المتأخرة على مدار الأسبوع الجاري كافة.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، حيث أنه ومن المتوقع أن تسجل العظمى 26 درجة مئوية، بدايه من يوم الثلاثاء القادم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال يوم الأحد الموافق 10 أبريل، والتاسع من شهر رمضان المبارك، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية، تظهر سرعات الرياح وحركة السحب والشبورة.