توقعات الأرصاد لـ72 ساعة مقبلة: استقرار في الأحوال الجوية وطقس ربيعي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر الاعتدال في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يسود طقس ربيعي مائل للحرارة أحيانا خلال ساعات النهار، وذلك على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

طقس حار على كل مدن شمال الصعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حار على كل من مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين سيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات الليل، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وسيكون معتدل الحرارة على مدن جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

عودة الشبورة المائية

وأضافت الهيئة،: سيعود تكون الشبورة المائية مع ساعات الفجر وتستمر حتى الثامنة صباحًا، وذلك على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الطقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فمن المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين سيكون حار على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 11 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.