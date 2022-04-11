الصحة تقدم خدماتها لـ262 ألف مواطن بمعهد القلب خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ261 ألفا و887 مواطن، من خلال المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار حرص الوزارة على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

خدمات المعهد القومي للقلب

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ المعهد القومي للقلب، قدّم خدماته الطبية والعلاجية لـ86 ألفا و303 مرضى من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدّم قسم الاستقبال بالمعهد، الخدمة الطبية لـ24 ألفا و10 مرضى، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 20 ألف مريض من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المعهد أجرى 4200 عملية جراحية، تنوعت بين القسطرة القلبية بنوعيها العلاجية والدوائية وجراحات القلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، إضافة إلى إجراء ألف جلسة علاج طبيعي، و7 آلاف و374 ألف أشعة، تضمنت «أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، وأشعة مقطعية»، إلى جانب إجراء أكثر من 120 تحليل للمرضى المترددين على المعهد.

خدمات طبية بجودة عالمية

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّ المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، ويحرص دائما على استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي، مدير المعهد القومي للقلب، إلى أنّ المعهد يشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، ويتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى استمرار تلقي الفرق الطبية للتدريبات، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.