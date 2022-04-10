«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، موضحة أن العدد وصل إلى 2.175.312 مواطنًا، مناشدة المواطنين بعدم التكاسل في الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لدورها في تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت لآخر.

عدد المواطنين المحصنين تحصينًا كاملًا

وتابعت الوزارة في تقريرها: وصل عدد المواطنين المحصنين بالكامل بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الى 40 مليون مواطن، لافتة إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى وصل إلى 45 مليون مواطن، مؤكدة أن الأعراض الجانبية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا تتضمنت ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق.

الحصول على اللقاح فى غضون 24 ساعة

وأضافت الوزارة أنه لحجز لقاح كورونا لابد من التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتة إلى أن الحصول على اللقاح لا يستغرق أكثر 24 ساعة من لحظة التسجيل على الموقع، مؤكدة توفير اللقاح فى المولات التجارية الكبري لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، والبعد عن الزحام وعدم التكدس والمداومة على غسيل اليدين، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مناشدة المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.