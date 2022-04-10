الصحة تكشف 10 أعراض لمتحور كورونا الجديد EX أبرزها الرشح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أعراض متحور كورونا الجديد EX، مشيرًا إلى أنّ متحور كورونا الجديد أعراضه تشبه أعراض الفيروس الأصلي نفسه.

أعراض متحور كورونا الجديد EX

ارتفاع درجة الجرارة.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

ضيق في التنفس.

الحمى.

السعال.

ظهور طفح جلدي.

الهذيان.

التعب والإرهاق.

الرشح.

متحور كورونا الجديد EX

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ مصر لم تسجل أي متحورات لفيروس كورونا الجديدة حتى الآن، لافتًا إلى أنّه لا داعي للخوف أو القلق أو التوتر بشأم متحور كورونا الجديد EX، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة وهي التنشيطية من لقاح كورونا؛ لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا والتي تظهر كما هو معروف.

وكشف عن عدد المواطنين الحصالين على الجرعة المحصنة بالكامل، وهو ما اقترب 50 مليون مواطن.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، متابعًا بأن لقاحات كورونا لها دور كبير، ويجب مساعدة الدولة للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 70% من المواطنين وتحقيق مناعة القطيع؛ للقدرة على اتخاذ قرار تخفيف الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من كورونا.

رفع درجة الاستعداد لمتابعة الموقف الوبائي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس لحظة بلحظة، وواتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، حيث يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات كورونا، وكذلك معدل الوفيات.