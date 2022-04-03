«عبدالهادي» يكشف سبب زحام المواطنين أمام المعهد القومي للقلب

كشف الدكتور محمد عبدالهادي، مدير معهد القلب، أسباب التكدس والازدحام أمام المعهد بشكل يومي، الأمر الذي لفت انتباه البعض، وقال في حديثه لـ«الوطن»: «تكدس المرضى ليس أمام معهد القلب فقط، بل أمام الكثير من المستشفيات، لأننا شعب بطبعه عاطفي، مشكلة التكدّس ليست تقصيرًا من معهد القلب ولكن المتسبب الرئيسي فيها هم المواطنين أنفسهم».

المريض بيجي ومعاه عيلته

وتابع مدير معهد القلب، أن المريض يأتي ومعه أسرته بالكامل ما يتسبب في حدوث الازدحام: «اللى بيشوف الناس دي بره، بيفتكر أنهم كلهم مرضى، ولكن جزء كبير منهم عيلة المريض، إحنا جالنا مريض من قنا كان جاي معاه 20 واحد، وفي منهم باعة جائلين وطالبنا كثيرًا بالتدخل لوقفهم».

وأشار الدكتور محمد عبدالهادي، إلى أن معهد القلب استقبل وعالج أكثر من مليونين و174 ألف مواطن خلال 2021: «أسهمنا بشكل رئيسي في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار»، مؤكدا أنه لا توجد داخل المعهد عمليات على الانتظار بالمفهوم الرئيسي، والمقصود بتلك الحالات الموجودة هي الحالات التي تحتاج إلى اعتماد مادي كبير.

التعاون بين معهد القلب والمؤسسات المجتمعية

وأكد «عبدالهادي» أن هناك تعاونًا بين معهد القلب والمؤسسات المجتمعية كمؤسسة بيت الزكاة والصداقات بالأزهر، كما أن الشيخ أحمد الطيب يعطي المعهد دعمًا ماديًا كبيرًا للحالات التي تحتاج إلى أجهزة غالية كغلق ثقوب القلب والعيوب الخلقية، وفي المجمل لا توجد قوائم انتظار.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وطمأنت المواطنين بشأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت إن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات، وهناك ارتفاع في معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.