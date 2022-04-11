طرق الوقاية من النمل الأبيض بعد انتشاره بالإسكندرية.. 4 خطوات فقط

قدمت وحدة الحشرات الإقتصادية للمكافحة بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، روشتة للوقاية من مشكلة النمل الأبيض بعد انتشاره في منطقة سموحة، حرصا من الجامعة على خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته.

وأشارت الدكتورة عبير عبد المجيد جاد، رئيس قسم الحشرات والحيوان التطبيقي بكلية الزراعة، أنه مع بداية موسم الربيع من كل عام ومع ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ أسراب من أفراد النمل الأبيض المجنح في الظهور بمناطق عديدة بالإسكندرية ومهاجمة المنازل والشوارع، خاصة وقت الغروب، بغرض التزاوج وبناء مستعمرات جديدة.

النمل الأبيض ينشط في فصل الربيع

وقالت «جاد»، إن هذه الحشرات عادة ما تنشط في فصل الربيع ويستمر نشاطها بنسب متفاوتة خلال فصل الصيف وحتى الخريف إلى أن تدخل مرحلة السكون وعدم الحركة مع بداية فصل الشتاء، وأنواع النمل الأبيض الأكثر شيوعًا هي «النمل الأبيض فوق الأرضي» أو ما يعرف باسم «نمل الخشب الجاف».

ويصيب نمل الخشب الجاف، الأثاث، وعادة تتركز الإصابة في قطعة خشب من الأثاث وليس كلها، وتظهر أعراض الإصابة بظهور براز الحشرة في صورة حبيبات متماثلة الحجم وثقوب بالخشب.

ولفتت رئيس قسم الحشرات، إلى أن نمل الخشب الجاف، من أشد الأنواع ضررًا، ويرتبط بالتربة، إذ تُظهر حبيبات التربة أنفاق طينية على الحوائط، إذ تتجنب الحشرة الضوء، وتكون أفراد المستعمرة باهتة اللون وتخرج الأفراد المجنحة قاتمة اللون خصبة جنسيًا وتطير بأعداد كبيرة وتغادر المستعمرة الأم، لتبني مستعمرات أخرى.

طرق الوقاية من النمل الأبيض

وعن طرق الوقاية، أوضحت «جاد»، أنه يجب في البداية معالجة قطعة الأرض أثناء تجهيزها بالمبيدات الحشرية المتخصصة للقضاء على النمل الأبيض قبل البناء عليها، وهو ما يعد شرطا أساسيا لاستخراج رخصة البناء.

كما يجب إصلاح أي تسريبات مائية لمنع زيادة الرطوبة، وبالتالي جذب أفراد النمل الأبيض لبناء مستعمرات جديدة.

وأكدت رئيس قسم الحشرات، أهمية وضع الأسلاك على الشبابيك لمنع دخول أسراب النمل الأبيض المجنحة وقت الغروب، والإستعانة بالمتخصصين للكشف عن الإصابة بالنمل الأبيض ومكافحته.