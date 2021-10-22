مكافحة النمل الأبيض في 11 منطقة بالإسكندرية

واصلت مديرية الزراعة في الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة، حملات مكافحة النمل الأبيض في 11 منطقة، أبرزها مدرسة برج العرب عن طريق المبيد الحشري، بالإضافة إلى 10 أماكن أخرى مزمع البناء عليها، ضمن حملات المديرية لمكافحة الآفة.

تفاصيل مكافحة 11 مكان في الإسكندرية ضد النمل الابيض

وقال المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن الحملات رشت المبيد الحشري بمدرسة الميثاق تعليم أساسي بقطاع برج العرب والمزمع إنشاءها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض للحد من إنتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين، وأضاف لـ«الوطن»، أنه قد تم إجراء عمليات الحفر وتوزيع المبيد لعدد 10 قطع أراضي مزمع البناء عليها بحي وسط لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض.

زراعة الإسكندرية: نتعامل فورا مع أي بلاغ عن النمل الأبيض

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتم التعامل مع النمل الأبيض من خلال طريقتين، أولهما الأماكن المتواجدة بالفعل ويظهر فيها النمل الأبيض فيتم التعامل الفوري مع البلاغات وتوفير المبيد، والنوع الثاني مع الأراضي المزمع البناء عليها للمكافحة والحماية قبل البناء.

خطورة النمل الابيض في الإسكندرية

جدير بالذكر، أن حشرة النمل الأبيض تسبب أضرارا جسيمة فى المنازل المبنية بالطوب اللبن والتى تكون بها إصابات وأنفاق، حيث تتهدم الجدران وتكون مفرغة من الداخل، وتتسبب في التصاق الحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها تتمزق وتظهر آثار النمل ووجود أجزاء من التربة مكان التآكل.