بعد انتشار النمل الأبيض بالإسكندرية.. 6 طرق لمواجهته

انتشر خلال الآونة الأخيرة النمل الأبيض بالإسكندرية، وبالتحديد في منطقة سموحة وعدد من المناطق الأخرى، ما دفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى توجيه إدارة المكافحة بمديرية الزراعة؛ بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض.

مكافحة النمل الأبيض بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية مكافحة النمل الأبيض في الإسكندرية، وذلك عقب رصده من السكان، وبالتحديد في نطاق سموحة نظراً لكونها منطقة زراعية سابقة:

- توجه إلى مقر إدارة المكافحة بمديرية الزراعة لتقديم طلب المعاينة، وذلك بالعنوان الآتي: 1 ميدان الشهداء محطة مصر أمام بجوار مديرية الطب البيطري.

- اتصل هاتفيا بإدارة المكافحة بمديرية الزراعة على الهاتف الأرضي رقم 034958384

- يشرح المختصون طريقة العلاج والتوصيات اللازمة للرش.

- عند التحقق من الإصابة يتم صرف 1/4 لتر مبيد فسفوري «كلوروبيرفوس» 48% مجانا.

- في حالة الإصابة بالنمل الأبيض، يجب مراعاة عدم التخلص من الجزء المصاب إلا بعد معالجته أولاً بالمبيدات اللازمة، وذلك للحد من الانتشار وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من حشرة النمل الأبيض للأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في بناء أي منشأة، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

أنواع النمل الأبيض

- الطور المجنح الذي نراه حول الشجر في هذه الأيام، ويسهل القضاء عليه بالمبيدات العادية في حال دخوله المنزل إلا أن الأفضل وضع سلك واقي من الحشرات على النوافذ.

- النمل الأبيض ينجذب إلى الأماكن الرطبة؛ لذلك تظهر الإصابة وتبدأ غالبا في خشب أبواب الحمامات والمطابخ.

- الإصابة لها علامات يعرفها المتخصص منها ظهور مسحوق يشبه الرمل بجانب الأجزاء المصابة من الخشب وتآكله وغيرها.

- خطورة النمل الأبيض بالإسكندرية تأتي عادةً من الشقق المغلقة ذات الأرضيات الخشبية خاصة إذا حدث بها تسرب للمياه، وتنتقل منها الإصابة للشقق المجاورة.