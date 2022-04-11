في حقول بنها وطوخ.. الهجان يلتقي مزارعي القمح لحثهم على توريد المحصول

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعدد من المزارعين لحثهم على توريد القمح، وذلك بقريتي سندنهور بمدينة بنها ونامول بمدينة طوخ وذلك بحضور المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ ومجدي عبد الكريم مساعد أول وكيل مديرية التموين بالقليوبية، و أشرف المهدي مدير عام التعاون والمهندس علي جودة مدير عام الإدارة الزراعية ببنها والمهندس أشرف حسن مدير إدارة الزراعة بطوخ.

الهجان يوجه بتسهيل توريد القمح من المزارعين

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح لأنه يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح السعر 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط و 885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

محافظ القليوبية: زيادة نقاط التجميع بالقرى وتشكيل لجان للإشراف عليها

ووجه الهجان بالتنسيق المستمر بين رؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة و أعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد ، مؤكداً على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة ، ومشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد .

توريد القمح إلزامي هذا العام طبقا لقرار وزير التموين

وأضاف محافظ القليوبية أن توريد القمح هذا العام أصبح إلزامياً طبقا لقرار وزير التموين الذي ألزم المزارعين الذين يملكون محصول القمح الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم المحصول للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز بنها تبلغ 11333 فدان فى 42 قرية وتحتوي على 21953 مزارع ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 26 فدان، وفي طوخ يبلغ المساحة المنزرعة للقمح حوالي 11132 فدان ويبلغ عدد المزراعين 18704 مزارع موزعين على 43 قرية ويبلغ إجمالي الحقول الإرشادية بالمركز 46 فدان

متابعة أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب

في سياق اخر تفقد محافظ القليوبية يرافقه مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة قليوب من الطريق الزراعي من أمام مصنع نستلة حتى مزلقان روز اليوسف بطول حوالي 850 متر، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق من 6 متر إلى 13 متر إضافة إلى أعمال رصف وعمل بلدورات وتجميل وتشجير وذلك بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر بقليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات حيث تبلغ نسبة التنفيذ 90% حيث جاءت أعمال تطوير الميدان في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والإرتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

ويشمل التطوير إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترًا، وعرض 21 مترًا، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا بعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط ال إنترلوك .