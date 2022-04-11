احذر من رسائل التهنئة الجماعية على واتساب.. حسابك مهدد بالحذف

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن عدة قواعد صارمة خاصة لمستخدمي التطبيق حول العالم، محذرا من يتجاهل تطبيق القواعد الجديدة خلال استخدام واتساب سيعرض نفسه للحظر من قبل إدارة التطبيق.

وقال موقع «ذا صن»، البريطاني أنه بالرغم من أن استخدام طرق الاحتيال والنصب والاختراق عبر تطبيق واتساب تتسبب في حظر القائم بتلك الأعمال من التطبيق إلا أن التطبيق أضاف عدة قواعد أخرى قد تتسبب في إقصائك من تطبيق المراسلة الشهير.

5 طرق تكلفك إغلاق حسابك على واتساب

وأضاف الموقع أن هناك 5 أشياء يمكن أن تتسبب في حظر القائم بها من استعمال التطبيق، حيث يجري الإبلاغ عنها كثيرا من قبل المستخدمين، ولا يوجد أحد يرغب في أن يتم إزعاجه دائما، حيث أنه إذا أبلغ الكثير من الأشخاص عنك، فقد يؤدي ذلك إلى إزالتك من التطبيق.

وأشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور ببعض الألم وإغراء الآخرين للإبلاغ عنك هي استخدام ميزة البث، حيث يعد الاتصال بأشخاص لا تعرفهم طريقة أخرى يمكنك من خلالها حظر نفسك، لذلك من الأفضل أن تحترم الآخرين ولا تقوم الاتصال بأشخاص ليس لك بهم علاقة، لأن ذلك سيجذب الانتباه.

ويعد انتحال اسم شخص ما من الأسباب التي قد تفقدك استخدام التطبيق، حيث لا يُسمح لك بانتحال شخصية شخص ما، حتى لو كنت تحاول معرفة الحقيقة بشأن خيانة زوجك، حيث إذا تم اكتشاف قيامك بإنشاء حساب وهمي باستخدام صور شخص آخر، فسيتم حظر رقمك.

استخدام تطبيقات الطرف الثالث

ويتجه الكثير إلى استخدام تطبيقات الطرف الثالث، حيث يريد تطبيق واتساب أن يتم استخدام التطبيق الرسمي الخاص به فقط دون استخدام أي تطبيقات أخرى، فإذا كنت تستخدم طرفًا ثالثًا، مثل WhatsApp Plus أو GBWhatsApp، فإن حسابك يخاطر بالحظر.

ويستخدم الكثير من الأشخاص تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير لإرسال المعايدات للأقارب والأصحاب إلا أن الرسائل الآلية أو المجمعة عادةً ما تكون نوعًا ما من علامة التحذير التي تشير إلى أن شخصًا ما يحاول الاحتيال، لذا حتى لو كنت تفعل هذا ببراءة ، فمن الأفضل ألا تفعل ذلك، لأن واتساب يستخدم تقنية AI بالإضافة إلى تقارير من مستخدمين آخرين لاكتشاف وحظر الحسابات التي ترسل رسائل تلقائية غير مرغوب فيها.

وقد يتم تعطيل حساب WhatsApp الخاص بك أو حذفه إذا كنت لا تستخدمه، ولم يحدد رؤساء المنصة بالضبط كم من الوقت، ولكن القواعد الرسمية ببساطة تقول أنه جوز لنا أيضًا تعطيل حسابك أو حذفه إذا لم يصبح نشطًا بعد تسجيل الحساب أو إذا ظل غير نشط لفترة طويلة من الوقت.