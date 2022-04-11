السيسي: انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، حيث كتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غالٍ أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن».

السيسي يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان

وأضاف الرئيس السيسي: «أتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، داعيا الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، وأن يوفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام».