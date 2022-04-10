مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9.. محاولة أخونة الفريق عبد الفتاح السيسي

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، خلال حلقة اليوم، محاولة جماعة الإخوان الإرهابية في أخونة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في فترة حكم الجماعة، أثناء وجوده مع محمد مرسي في قصر الاتحادية، إذ هم السيسي بالخروج، فيما طلب منه «مرسي» البقاء قليلًا، وقال السيسي: «سيادتك تؤمرني بحاجة تانية يا فندم؟»، ورد عليه مرسي: « خليك استنى شوية».

محمد مرسي يعرض على السيسي الانضمام إلى الإخوان

ووجه مرسي حديثه إلى الفريق السيسي، قائلًا: «والله يا أخي أنا بحبك في الله، مصر طلعت محظوظة بيك يا سيادة الفريق، بنتكلم بجد، وأتمنى منك إننا نتآخى»، فيما رد السيسي: «متشكر جدًا يا فخامة الرئيس.. بس نتأخى بمعنى إيه يا فندم»، فأجاب مرسي: «أنت فاهم قصدي كويس، جماعة الإخوان لا تضمر أي شيء في قلبها غير كل مشاعر طيبة، وأنت راجل ملتزم التزام حقيقي، وعلى خلق نادر في الزمن ده».

السيسي يرد على محاولة مرسي أخونته: «أنا منهجي غير منهجكم»

واستكمل محمد مرسي في حديثه للفريق السيسي، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3: «لو بقيت معانا هيفرق جدًا، وبعدين مش الناس كلها بتقول عليك إخوان، خلاص خليك إخوان»، لكن رد السيسي كان مفاجئًا لمرسي إذ قال: «أنا متشكر يا فخامة الرئيس على عرضك ده، بس أنا مش إخوان ومش هكون إخوان، ومش سلفي ومش هكون سلفي، أنا عاوز أبقى مسلم وبس»، فضحك مرسي: «يعني إحنا مش مسلمين».

ورد السيسي: «مسلمين طبعا، بس أنتم فكر ومنهج وأنا فكر ومنهج تاني خالص، منهجي الرفق واللين، وحضرتك أدرى الناس بمنهجكم، سواء كان رئيس جمهورية أو قائد جيش أو أيًا كان المنصب مينفعش يكون غير وطني وطني وبس».