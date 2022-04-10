«بيقولوا عليك إخوان».. ماذا قال السيسي لابنته ورد صادم على مرسي في الاختيار 3

تعتبر الشائعات أحد أسلحة جماعة الإخوان الإرهابية، منذ فترة حكمهم وحتى بعد خروجهم من الحكم، ومن بين أبرز تلك الشائعات بين عامي 2012 و2013 هو ادعائهم أن عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك يحمل انتماء إخواني، وحاول إعلان الحماعة وصفحات السوشيال ميديا التابعة لهم الترويج لهذه الشائعة.و أظهرت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 مشهد يجمع الفريق السيسي وزير الدفاع في عهد جماعة الإخوان، بابنته "آيه"، والتي أخبرته أن بأن هناك مجموعة من أصدقائها تجنبوا التعامل معها في الفترة، الأخيرة بحجه ادعاء أن والدها يقع تحت مظلة حكم الإخوان.وظهر خلال أحداث حلقة مسلسل الاختيار 3 اليوم رد السيسي على تلك الشائعة، حيث أخبر ابنته عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الصلاة والصوم ليس حكرا على جماعة الإخوان.

محاولة أخونة السيسي.. ورد صادم

وفي حلقة الاختيار 3 نفسها، طلب محمد مرسي، خلال لقائه مع السيسي في مشهد آخر، بما وصفه بـ"التآخي"، وعندما سأله السيسي عن مقصده، أوضح له أنه يريد منه الانضمام للجماعة والعمل معا. وقال السيسي موجها حديثه إلى "مرسي"، قائلا: أنا مش اخوان ومش هبقى إخوان، أنا مسلم بس، وأي قائد سواء قائد جيش أو رئيس بلد يجب ألا تكون لديه انتماءات، يجب أن يكون وطني وبس"، وتابع: "أنتم فكر ومنهج وأنا فكر ومنهج مختلف، أنا منهجي الرفق واللين والتسليم، وأنتوا أعلم الناس بمهجكم، وسواء كان رئيس جمهورية أو قائد جيش، أو أي كان المنصب مينفعش يكون ليه أي توجهات، لازم يكون وطني ، وطني بس".

السيسي يكشف مشهد الاختيار 3 في لقاء سابق

وفي لقاء سابق بين الرئيس السيسي وعدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين، خلال فترة رئاسته الأولى، كشف عن تفاصيل هذا اللقاء، حيث قال السيسي: "الناس اللي في الجيش عارفاني كويس، وعارفه أخلقياتي، وعارفة أنا بمشي إزاي، لكن المصريين كلهم، ميعرفوش كل حاجة عني، لما اتعينت وزير دفاع، كان طبيعي لأي انتهازي، عايز يكسب وبقى وزير دفاع، أما يخش عليهم يقولهم، أنا منكم بس كنت مستجبي، لا أنا قدمتلهم نفسي كالأتي، أنا مش اخوان ومش هبقة إخوان وأنا مش سلفي ومش هبقى سلفي، أنا مسلم بس".

السيسي للمعزول: الجيش دا جيش وطني شريف

وكان السيسي رد على إدعاء الإخوان قائلا : "طول ما الجيش المصري وشعب مصر موافق عليك جيش مصر معاك الجيش دا جيش وطني شريف، بيمثل كل المصريين، لا هو جيش الإخوان ولا جيش السلفين، ولا هيكون دا جيش مصر بس".