مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9.. مايان السيد تجسد دور ابنة الرئيس السيسي

شهدت مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، التي حملت عنوان «الرفق والللين والتسليم»، أحداث عدة مهمة، إذ يتواصل بسام «أحمد كشك» مع الضابط زكريا يونس «كريم عبدالعزيز» الذي يجنده لكشف نشاط الخلية الإرهابية، التي تتضمن قيادات جهادية كبيرة تهدف إلى تنفيذ عمليات في مصر، ويعطيه القلم الذي سبق وأعطاه لشعبان الذي تعرض للقتل على يد رجال الخلية الإرهابية بعدما كشفوا تعاونه مع الشرطة.

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 عن الجانب الإنساني في حياة الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، آنذاك، من خلال حواره مع ابنته آية «مايان السيد»، والتي تقول إن بعض أصدقائها يقولون إن والدها ينتمي إلى جماعة الإخوان التي كانت تتولى الحكم في ذلك الوقت، ليؤكد لها أن الدين ليس حكرًا على جماعة بعينها.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

وتتناول أحداث المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي الفتارة من 2012 إلى 2013 التي شهدت حكم جماعة الإخوان الإرهابية ومساعيها في السيطرة على حكم مصر ومؤسسات الدولة.