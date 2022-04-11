بالصور.. آلاف الفلسطينيين في جنازة الشهيد الشاب محمد غنيم

شيعت الآلاف من الجماهير الفلسطينية، اليوم، جثمان الشهيد الشاب محمد غنيم الذي ارتقى برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في بلدة الخضر.

هتافات غاضبة

ووفقًا لما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، انطلق موكب جنائزي من مستشفى «بيت جالا» مروروًا بدوار الخضر ثم منزل عائلته، قبل أن يُحمل الشهيد على الأكتاف إلى مسجد الخضر الكبير، انتهاءً بمقبرة الشهداء.

وفي الجنازة، رفع المشاركون العلم الفلسطيني، وأعلام حركة «فتح» الفلسطينية، ورددوا هتافات غاضبة ومنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

إضراب شامل

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي ببيت لحم إضراب شامل، اليوم الاثنين، في كافة المناحي، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات حدادًا على روح الشهيدة غادة سباتين والشهيد الشاب محمد غنيم.

ودعت اللجنة إلى الالتزام في الإضراب والمشاركة في تشييع جثمان الشهيد محمد غنيم، بالإضافة إلى تصعيد الاشتباك بكافة نقاط الاحتكاك بالمحافظة.

وكان «غنيم» استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر بعد إطلاق الجنود النيران عليه، ما أدى إلى اصابته وتوقف قلبه لاحقًا.

وحاول الأطباء في مستشفى اليمامة بمدينة بيت لحم إنقاذ حياته، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.