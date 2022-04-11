حكم تدريب الأطفال على الصوم وهل لهم ثواب؟ الإفتاء تجيب «فيديو»

ما حكم تدريب الأطفال والصغار على الصوم؟ سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وتحدث فيه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار، ويستعرض التقرير التالي هذا الحكم الذي يوضح أيضًا هل للصغار غير المكلفين ثواب لهذا الصيام.

حكم تدريب الأطفال على الصوم

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بخصوص حكم تدريب الأطفال على الصوم، جميل أن نعود أبنائنا على طاعة الله، والصالحون يصومون أبناءهم وهم صغار، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا ذلك.

وواصل قائلا: في صوم عاشوراء يصف الصحابي أنهم كانوا يصومون أطفالهم، فإذا ما جاع الطفل كانوا يصنعون له اللعبة من العهن وهو القطن، كانوا يلعبون بها حتى يتلهى الطفل بهذا، فمن الصحيح في التربية أن نعلم أبناءنا جمال الطاعة وجمال العبادة.

وتابع الشيخ عويضة عثمان: رفعت إمرأة صبيا لها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله ألهذا حج، وكان هذا في حجة الوداع وكانت تمر عليه الوفود إلى بيت الله الحرام، قال لها الرسول نعم ولك أجر، لذلك فالطفل إذا صام الطفل يكتب له الثواب ولا يكتب له العقاب لأن القلم لم يجر عليه.

كيفية تدريب الأطفال على الصيام

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الطفل يكتب له الثواب ومن أعانه أيضًا يكتب له الأجر؛ لأنه يعوده على طاعة الله عز وجل، ولفت أيضًا إلى أن مسألة تعويد الأطفال على الطاعة تحتاج إلى فن، فلا ينبغي أن ننفر الأبناء في طاعة الله حتى لا يصيبه السأم والضيق والضجر فلا يصوم بعد ذلك، ويحمل هم مجيئ الشهر لأنه سيجد العنت والشدة من أبيه وأمه عليه، لابد من الحكمة في تدريب الأولاد وفي تعويد أطفالنا لطاعة الله.

وقال: كثيرون يشجعون أبناءهم يصومونهم نصف النهار أو ثلاثة أرباع النهار، وهناك من يصوم اليوم كله، وهذا كله مع التشجيع بالهدية وبأن الله سيحبه فهي تغرس في النفوس تعظيم شعائر الله عز وجل.