صيام الأطفال في رمضان.. ما السن المناسب وكيفية تدريبهم؟

يبحث الآباء عن سن صيام الأطفال في رمضان، وما هو السن الشرعي لصيام الطفل، وهذا النوع من الأسئلة تعد من الأكثر بحثًا عبر محركات البحث المختلفة، وتستعرض «الوطن» الإجابة في هذا التقرير من خلال دار الإفتاء المصرية، التي حرصت على توضيح متى يمكن للأطفال أنّ يصوموا في شهر رمضان المبارك.

صيام الأطفال في رمضان

وحول صيام الأطفال في رمضان، وما هو السن المناسب لصيام الطفل؟، فقد حرص الإسلام على التخفيف وعدم شقاء الأطفال، فليس على الطفل الصغير الصوم حتى يصل إلى سن البلوغ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ».

السن المناسب لصيام الطفل

حدد العلماء السن المناسب لصيام الطفل، سن العاشرة وهو سن الإطاقة للصيام، السن الذي يختلف باختلاف بنية الولد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بأركان الإسلام الـ 5.

وأركان الإسلام 5 لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.

ولذلك فإن صيام الأطفال في رمضان، لا يجب قبل سن البلوغ.. وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إنَّ تكليف الأطفال بالصيام مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل.

المفتي: من المحبب أن نعود الأطفال على الصيام

وأشار علام، إلى أنه من المحبب أن نعود الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام، ولا مانع من اصطحاب الأطفال في العمرة أو الحج دون إجبار أو إرهاق، ويحسب لهم حج نافلة.

عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لَقِيَ رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.