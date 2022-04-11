القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (صور)

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنّ ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسّد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها، وللأمة العربية شموخها وكبرياءها، وسيظل يومًا عظيمًا في تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال.

ووجّه الفريق أول محمد زكي التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة في البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية، مؤكدًا أنّ رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار، لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قوية لمصر، تحمي أمنها القومي وتصون مقدساتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض سلامة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1443 هجريًا.

وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتور طارق عبدالحميد، أحد كبار رجال الدين في وزارة الأوقاف، أكد فيها أنّ رجال الجيش المصري البواسل سطروا صفحة مشهودة في العاشر من رمضان، ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين، وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازًا يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصري في هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة في تحدي الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله، واختُتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.