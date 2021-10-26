«عبدالرحمن» الخامس عربيا بمسابقة «تحدي القراءة» يبحث عن من يكرمه

رغم سنه الصغير الا أنه يعشق القراءة والاطلاع بشكل كبير، الأمر الذي شجعه على المشاركة في مسابقة «تحدي القراءة العربي»، والذي أطلقته الإمارات لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع.

عبدالرحمن: حصل على المركز الأول بين 21 مليون مشارك

ونجح الطفل عبدالرحمن منصور، ابن محافظة الإسماعيلية في الحصول علي المركز الأول في المسابقة بين حوالي 21 مليون آخرين تقدموا في المسابقة.

وقال «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة، إن المسابقة تعتمد علي اختيار 50 كتابا وتلخيصهم وعرضهم بلغة عربية سليمة على لجنة التحكيم، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين من الطلاب في المسابقة 21 مليون طالب مروا بعدة اختبارات إلى أن وصل إلى الاختبار النهائي وحصل على المركز الأول على مستوى المتسابقين المصريين والخامس بين المتسابقين العرب.

وأضاف «نا محب وعاشق للغة العربية، وأحب كتابة وقراءة الشعر إضافة إلى أني أصغر عضو في نادي أدباء الإسماعيلية» مشيراً إلى تأليفه لكتابي «الرحلة» و«أمورفيا».

وقال «عبدالرحمن»، إن الكتاب الأول تدور حكايته حول تحويل الفشل إلى نجاح وكيفية خلق الفرص من أصعب الظروف، فيما يدور الكتاب الثاني عن «الجمهورية الجديدة» وما بها من صفات.

والد الطفل: لم يكرمنا أحد

وقال «منصور أحمد» والمقيم في الإسماعيلية، إن نجله رغم تفوقه ومشاركته في مسابقة عالمية يشارك بها الملايين، إلا أنه لم يتم تكريمه حتى الآن.

وتابع «تكريم ابني سيساعد في رفع روحه المعنوية وإكمال مسيرته ومحاولته رفع اسم مصر عالياً بين كبار الأدباء والشعراء في العالم».

وناشد ولي أمر الطالب، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تكريم نجله لما حققه في المسابقة وتحفيزه على مواصلة المشاركة باسم المحافظة واسم مصر.