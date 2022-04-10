اجتماع بالفيديو كونفرانس لمناقشة زيادة السياحة الوافدة من السوق الإيطالية

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي القطاع السياحى المهني بالسوق الإيطالية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع شركاء المهنة فى الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر لإطلاعهم على آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية وللتباحث حول سبل زيادة السياحة الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد السياحي المصري.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

وقد استهلت نائب الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو 2020 منوهة إلى نجاح مصر في استعادة ثقة السائح وتشجيعه على زيارتها وأكدت أن العامل الرئيسى في ذلك كان التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم مؤكدة أنه لايزال تطبيق هذه الإجراءات مستمرا وأن الوزارة تتابع تنفيذه بكل حسم، كما أن المتاحف والمواقع الأثرية تطبق أيضا ذات الإجراءات.

وأضافت أن الوزارة أطلقت خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المصريين والسائحين إلى جانب تلقى مقترحاتهم واستفساراتهم.

وتحدثت نائب الوزير عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، حيث أشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية للاتفاق مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، بما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

كما أوضحت أنه يمكن الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك لعدد ٧٨ جنسية حول العالم وذلك تيسيراً للسائحين في إجراءات السفر لمصر. كما نوهت عن موافقة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للسياحة والآثار بمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية عن تطلع الغرفة للتعاون مع الجانب الإيطالى وزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام، موضحا أن المقاصد المصرية المختلفة مثل شرم الشيخ والغردقة ومطروح والعلمين جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف الأسواق السياحية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو القطاع السياحى المهنى بالسوق الإيطالي على أهمية المقصد المصرى وأن هناك طلب متزايد من السائحين الإيطاليين لزيارة مصر، كما أعربوا عن رغبتهم في تعريف السائح الإيطالى بالحضارة المصرية مشيرين إلى زيادة الطلب على زيارة الأقصر وأسوان.

كما أوضحوا أن العديد من السائحين الإيطاليين ينتظرون بشغف افتتاح المتحف المصرى الكبير لزيارته والاستمتاع بمشاهدة الكنوز الأثرية الموجودة به.