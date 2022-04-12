فريق طلابي بجامعة أسيوط ينجح في تنفيذ جهاز تنفس صناعي مخفض التكلفة

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بإبداع طلاب الجامعة وتميزهم فى مختلف المجالات القائمة على الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات، وقدرتهم على المنافسة في كل المحافل والمسابقات، وإحراز مراكز متقدمة محليا ودوليا.

اللقاء بفريق طلاب جامعة أسيوط

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بفريق طلابي من أبناء الجامعة، تم اختياره ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية، لتنفيذ جهاز تنفس صناعي مخفض التكلفة فى المسابقات القومية التى نظمتها جامعة عين شمس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

إشارة البدء لجهاز التنفس الصناعي

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أنه خلال اللقاء أعطى إشارة البدء لمرحلة التشغيل التجريبى للجهاز، الذى جرى تصميمه وتنفيذه بوحدة المشروعات الإبتكارية والإبداع الطلابى بالجامعة، على نحو متميز يعكس كفاءة الطلاب ومهاراتهم وما يحظوا به من مستوى عالى ودقيق من التدريب والإشراف.

وأوضح الدكتور عماد ظريف المشرف الاكاديمى على الفريق أن اختيار الطلاب، جاء في إطار المسابقة القومية لتصميم جهاز تنفس صناعي منخفض التكلفة، يساعد مرض الفشل التنفسي و مصابي كورونا، ممن يستلزم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، التي شهدت منافسة 100 فريق، من مختلف إنحاء محافظات الجمهورية، وتم اختيار فريق جامعة أفضل خمس فرق لأفضل جهاز.

الجهاز يعمل بالطرق الدقيقة

وأضاف المهندس أحمد سمير المشرف التنفيذي على وحدة المشروعات الابتكارية أن جهاز التنفس الصناعي يعمل عن طريق التعامل الدقيق مع الحاسبات وأنظمة التحكم

فريق العمل الابداعى لجهاز التنفسمن الطلاب

يذكر أن الفريق، يضم طلاب وخريجين من كليتي الطب والهندسة، وهم رامي عنتر، مصطفى محمد محمود، عبد العزيز محمد عبد العزيز، محمود سعد، محمد يسرى عبدالراضى، عمرو عادل، محمد عبد الفتاح، أحمد محمد سعد.