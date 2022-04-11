رئيس جامعة عين شمس يجري حوارا مع أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج

فى إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل الدائم مع كافة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين في مختلف دول العالم، عقد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لقاءًا موسعاً عبر تقنية الزووم مع السادة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين من الجامعة في أكثر من 20 دولة حول العالم، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان الدائم على أحوالهم وفتح قنوات التواصل المباشر معهم موجهًا تهنئته لهم بشهر رمضان المبارك.

تهيئة لبيئة عمل أكاديمية وبحثية محفزة ومنتجة

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى حرص إدارة جامعة عين شمس على اطلاعهم بشكل دائم ومستمر على كل ما يستجد بالجامعة من تطوير وتحديث وتعاون دولي وإقليمي وكذلك كافة الجهود المبذولة لميكنة الجامعة بما يحقق تهيئة لبيئة عمل أكاديمية وبحثية محفزة ومنتجة تضاهي كبريات الجامعات والمعاهد العالمية التي يدرسون بها حاليًا، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك تحفيزهم على العودة لوطنهم الأم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة تضيف للجامعة وللدولة المصرية ككل وتعود بالنفع على منظومة اقتصاد المعرفة.

وشدد على أهمية عودتهم بكل ما هو جديد ومتطور لخدمة التخصصات بالكليات والأقسام التي ينتمون لها واستعرض جهود جامعة عين شمس لتحقيق رؤية الجامعة التي تواكب رؤية الدولة المصرية في الإسهام الفعال والمشاركة في بناء اقتصاد قومي قوي قائم علي المعرفة ويحقق التنمية المستدامة الشاملة.

كما ناقش الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعة فــي ظــل المنافســة المتصاعــدة لجامعــات العالــم ســعيا للتفــوق والريــادة، ومنها إنشاء رابطة للخريجين، مكتب للتوظيف، ومركز للابتكار وريادة الأعمال، كما تناول سيادته مفهوم الدوائر العلمية التي تجمع كليات الجامعة المختلفة لزيادة فرص التعاون بين الكليات المختلفة في التخصص الواحد.

إنشاء وحدات خدمية للبحث العلمي داخل الجامعة

واختتم الحديث بالتطور الكبير الذى يشهده تصنيف الجامعة علي المستوي الدولي تحقيقا لرؤية إدارة الجامعة في العامين الماضيين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عددا من الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الدراسات العليا للباحثين، مكافآت النشر الدولي، طرق دعم المشروعات بما في ذلك المشروعات الممولة من جهات اوربية، ربط نشاطات السادة المبعوثين بالخارج بنشاطات الجامعة داخل الوطن بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وإبراز دور الجامعة عالميا في مجال التعليم والبحث العلمي.

كما أبرز الدور الذي يقوم به مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الجامعة الدارسين بالخارج باعتبارها أولوية قصوى، وعبر عن آمل إدارة الجامعة في تحقيق آفاق مستقبل ريادة الجامعة دوليا من خلال ما تصبو إليه من منجزات وعطاءات، يكون لها عظيم الأثر في محيطها الداخلي والخارجي.

وعلق الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين علي الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المكتب والذي توليه الجامعة أهمية كبيرة للاهتمام بالمبعوثين بالخارج ثم قدم مجموعة من المبعوثين لعرض مقترحاتهم المختلفة للجامعة والتي ناقشهم فيها الأستاذ الدكتور محمود المتيني والأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح لبحث طرق تطبيقها داخل الجامعة.

تطوير البنية التحتية وتأهيل الهيكل الإداري بالجامعة

تناولت مناقشات السادة المبعوثين مقترحات تتناول جوانب عدة من ضمنها تطوير البنية التحتية، تأهيل الهيكل الإداري بالجامعة، إضافة برامج مميزة تُلبِّى متطلبات سوق العمل، وتتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع وتُحقِّق الميزة النوعية، ميكنة بعض الإجراءات الإدارية داخل الجامعة، المشاركة في تجارب مع الجامعات الدولية الرائدة في المجالات المختلفة، المدارس الصيفية، إنشاء وحدات خدمية للبحث العلمي داخل الجامعة، ومقترحات أخري كثيرة تمت مناقشتها خلال اللقاء، وتسعى الجامعة بالفعل لتحقيقها في ظل سعى الجامعة للتعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات الدولية المميزة.

استمر اللقاء لمدة ساعتين، وعبر السادة المبعوثين في نهاية اللقاء عن سعادتهم لانعقاد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.