أبرزها ردود الفعل على الرسائل.. واتساب يعلن خلال أسبوع أجدد تحديثاته

خلال الأسبوع الماضي أعلن تطبيق «واتساب» عن العديد من التحديثات والخدمات التي أطلقها أو قام بتحديثها، سواء لنظام أندرويد أو iOS وDesktop، حيث كان أسبوع مليء بالتحديثات والأخبار الخاصة بالتطبيق، والتي يقوم بالعمل عليها لزيادة جاذبية التطبيق ولسهولة استخدامه وجعله الأفضل لدى المستخدمين.

وقال موقع «WABetaInfo» إن من أفضل أخبار الأسبوع كان إصدار جديد من ردود الفعل على الرسائل، ودفع «WhatsApp» إصلاحًا جديدًا لـ«WhatsApp Desktop»، واستعادة القدرة على إنشاء معاينات الارتباط.

واتساب يوفر إمكانية الرد على الرسائل بردود الفعل

كما أصدر «واتساب» الإصدار التجريبي من «WhatsApp» لنظام التشغيل Android 2.22.9.4 ، والذي يوفر القدرة على الرد على الرسائل لبعض مختبري الإصدار التجريبي، كما يقوم التطبيق بتطوير إصدار جديد من ردود الفعل على الرسائل التي تسمح باختيار المزيد من الرموز التعبيرية المختلفة، والمتاحة في تحديثًا مستقبليًا للتطبيق.

وقام «واتساب» أخيرًا بإصدار واجهة جديدة لمحرر الرسم بعد تثبيت «WhatsApp beta» لتحديث iOS 22.0.73 لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، ويتضمن محرر الرسم المعاد تصميمه أيضًا قلمين جديدين، وتم إصدار نفس التحديث حول محرر الرسم لبعض مختبري النسخة التجريبية على «WhatsApp beta» لتحديث Android 2.22.9.7، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا أداة التمويه الحصرية التي كانت متوفرة فقط في تطبيق iOS.

وأشار الموقع إلى أن واتساب قام ببعض التغييرات حول كيفية حفظ الوسائط تلقائيًا في سلاسل الدردشة المختفية، حيث أصبح ذلك متاح لجميع المستخدمين على الإصدارات الأخيرة من «WhatsApp» لنظامي Android وiOS.

وأضاف «واتساب» خلال الأسبوع الماضي صفحة أمان جديدة قيد التطوير على «WhatsApp beta» لنظام iOS، حيث يوفر بعض المعلومات حول كيفية قيام التشفير من طرف إلى طرف بتأمين بياناتك، مثل الرسائل والمكالمات والوسائط وتحديثات الحالة.

وكانت آخر التحديثات التي قام بها التطبيق خلال الأسبوع الماضي هي الوقت المقدر للوصول عند مشاركة المستندات، حيث قام بطرح هذه الميزة للمستخدمين على «WhatsApp Desktop» الشهر الماضي، ولكن هذا سيتوفر لبعض مختبري النسخة التجريبية على «WhatsApp beta» لنظامي Android وiOS هذا الأسبوع.