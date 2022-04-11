هيئة الاستثمار تبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الرؤى مع مسؤول أردني

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري، وتبادل الرؤى بشأن تطورات مناخ الاستثمار في البلدين.

الفرص الاستثمارية بين مصر والأردن

وناقش الجانبان الخطط التنفيذية لتحقيق التعاون الاستثماري وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، والتي شاركت في فعالياتها الهيئة العامة للاستثمار خلال فبراير الماضي، كما ناقش الجانبان أهم فرص الشراكة الاستثمارية بين المستثمرين في مصر والأردن، للاستفادة من التقارب الجغرافي والاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تستفيد منها الدولتان.

واستعرض عبدالوهاب، محاور عمل الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة الاستثمارية المختلفة وأهم آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنّه جرى التباحث مع وزير الاستثمار الأردني، بشأن التعاون التدريبي والإداري لنقل الخبرات العملية والإدارية المصرية في مجال خدمات المستثمرين إلى الجانب الأردني.

تأسيس الشركات ودورها في زيادة معدلات النمو

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أنّ قصص نجاح الشركات الأردنية العاملة في مصر، هي المحفز الأهم لعقد شراكات استثمارية جديدة، حيث ساهمت رؤوس الأموال الأردنية في تأسيس نحو 2400 شركة داخل مصر، كان لها دور إيجابي في زيادة معدلات النمو والتنمية في البلدين الشقيقين.

وأشار عبدالوهاب، إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأجرى وزير الاستثمار الأردني، زيارة إلى مركز خدمات المستثمرين، وتعرف على الخدمات المقدمة من المركز، ودوره في تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وخدمات ما بعد التأسيس، فضلا عن الاطلاع على أهم الملامح الخاصة بالنسخة الجديدة من الخريطة الاستثمارية، التي تتضمن حاليا أكثر من 2600 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة.

التطور الاقتصادي في مصر

وأشاد الوزير الأردني، بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدا أنّ البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الناجحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.