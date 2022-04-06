هل تصل أوقية الذهب لـ2000 دولار مرة أخرى؟.. بنك الاستثمار الكندي يجيب

أعرب بنك الاستثمار الكندي «TD Securities»، عن تفاؤله بشأن مسار الذهب الفترة الماضية، وأنه من المتوقع أن يسجل 2000 دولار للأوقية مرة أخرى، بعدما سجل أكثر من هذا المبلغ في وقت سابق الشهر الماضي، على خلفية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

أسعار الفائدة الحقيقية هي المحرك للذهب

وقال رئيس استراتيجية السلع في بنك الاستثمار الكندي، بارت ميليك، في مذكرة بحثية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تخلف عن المنحنى، وأن أسعار الفائدة الحقيقية هي المحرك للذهب، لافتا إلى أن السوق تعتقد أن التضخم قد يرتفع لفترة أطول وأن رد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي تأخر بقراره رفع سعر الفائدة الشهر الماضي 0.5%.

وأضاف رئيس استراتيجية السلع في بنك الاستثمار الكندي، أن أداء الذهب في الربع الأول كان جيدًا وأن الأشهر الثلاثة المقبلة يجب أن تكون جيدة جدًا أيضًا، وأنه عندما تحدث عن بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى، قال إن التضخم مرتفع للغاية وما يفعله الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القليلة المقبلة لن يكون كافيًا.

رؤية الأوقية عند أكثر من 2000 دولار ممكنة

وأوضح أن رؤية الأوقية عند أكثر من 2000 دولار ممكنة مرة أخرى، خاصة مع إقبال المستثمرين للتحوط ضد التضخم، كما أن أداء الذهب جيدًا جدًا مقابل أسواق الأسهم ولا يبدو أن أي تعديلات ستكون جوهرية، فإذا كانت هناك بعض الارتفاعات في أسعار الفائدة الفيدرالية الفترة المقبلة، فيبدو أنها قد تؤثر على الأسهم أكثر من المعدن الأصفر، كما تفوق الذهب على بعض التحوطات التقليدية بما في ذلك الدخل الثابت.

يذكر أن سعر الأوقية اليوم الأربعاء هو 1920 دولارًا للأوقية، بينما على الصعيد المحلي، سجل سعر الذهب في محال الصاغة عند كتابة هذا التقرير، سعر 1118 جنيهًا لجرام عيار 24، و978 جنيهًا لجرام الذهب 21، و838 جنيهًا للذهب عيار 18، في حين بيعت الأوقية بـ34.761 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 7824 جنيهًا.