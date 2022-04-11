عاجل .. القوات الروسية تسيطر على أقوى تحصينات أوكرانيا في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ قواتها العسكرية المسلحة تمكّنت من السيطرة على قرية كامينكا الأوكرانية التابعة لمدينة خاركوف، التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية الأوكرانية تحصيناً بالنسبة إلى الجيش الأوكراني، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تدمير طواقم الدبابات من طراز «تي-72 بي زي إم»

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إنَّ القوات الروسية تمكّنت من تدمير طواقم الدبابات من طراز «تي-72 بي زي إم» وهي خطي الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكراني خلال معركة صعبة، لافتة إلى أنَّه سُمح بالاستيلاء على التجمع السكني والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها.

منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية

وأعلنت أنَّه بعد انتهاء المعركة تم منح ناقلات المنطقة العسكرية الغربية جوائز الدولة العسكرية: «تم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينًا في منطقة إيزيوم».