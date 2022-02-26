مواطنو مدينة «خاركوف» الأوكرانية يرحبون بالمدرعات الروسية «فيديو»

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله ترحيب المواطنين في مدينة خاركوف الأوكرانية، بوصول المدرعات الروسية.

مقطع فيديو يوثق وصول القوات الروسية لخاراكوف

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية مقطع الفيديو، الذي قام بتصويره مواطنون، يوثقون وصول المدرعات الروسية إلى ضواحي المدينة، حيث قاموا بتسجيل مقاطع فيديو ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب «سبوتنك»، يظهر في الفيديو صوت أحد المواطنين وهو يقول: «لنبتسم جميعا ونسلم عليهم، في إشارة إلى جنود الجيش الروسي»، كما ظهر في مقطع الفيديو أيضا صوت ضحك أثناء تبادل أطراف الحديث مع بعض الجنود الروس، الذين وصلوا المنطقة.

القوات الروسية على بعد 30 كيلو من كييف

يذكر أن العملية العسكرية الروسية دخلت يومها الثالث على التوالي، ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية أصبحت على بعد 30 كيلومترا من العاصمة الأوكرانية كييف.

واتهمت القوات الأوكرانية الجيش الروسي، باستهداف مناطق للمدنيين، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية الروسية، التي انطلقت فجر الخميس أول أمس، لا تستهدف المدنيين، وإنما تستهدف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، وجاءت أيضا حماية للمدنيين في منطقة الدونباس، الذين تعرضوا لإبادة جماعية واضطهاد من قبل حكومة كييف، عندما أعلنوا انفصالهم عن أوكرانيا في عام 2014.

واشتد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عندما طلبت أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو الأمر الي رفضته روسيا، حتى لا يتوسع نفوذ حلف شمال الأطلسي على مقربة من حدوده.

وبعد رفض مطالب روسيا، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير الجاري، موقعا برتوكول مع جمهوريتي الدونيستك ولوغانسك الشعبيتن، المعلنتان من طرف واحد، للاعتراف الرسمي بهما، بل وتحريك قوات روسية كقوات حفظ السلام على حدودهما مع أوكرانيا، وهو الأمر الذي لاقى غضبا واستنكارا من قبل عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفت الأمر بأنه اعتداء على السيادة الأوكرانية.