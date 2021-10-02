خالد منتصر عن إعلان إلهام شاهين تبرعها بأعضائها: «جدعة»

أشاد الدكتور خالد منتصر بمبادرة الفنانة إلهام شاهين التي أعلنتها مؤخرا، بشأن التبرع بأعضائها بعد وفاتها، ووصفها بـ«الجدعة»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن رسالة الفن الحقيقي، باعتبار أن الفنان «ضمير الأمة».

ونشر خالد منتصر صورة للفنانة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «براڤو إلهام شاهين جدعة، ومابيهمهاش هجوم المجذوبين المكبوتين من عبيد الفاشية الدينية وسباياها، هي أفضل من الذي قتل الغلابة المرضى بفتوى حين حرم نقل الأعضاء، هذا هو الفنان الحقيقي، ضمير أمته وحنجرة نخبته ونبض بسطائه».

وأضاف خالد منتصر، أنه لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء، بل يبيح ذلك، ومع ذلك المصريون لا يقبلون الفكرة.

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

وأعلنت الفنانة إلهام شاهين، أمس، التبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح، وقالت: «علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود». جاء ذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب.

كما دعت الفنانة إلهام شاهين، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي كان موجودًا أيام الرئيس الأسبق أنور السادات.

مشروعات إلهام شاهين الفنية

وتصدرت الفنانة إلهام شاهين، محركات البحث، خلال الأيام الماضية، بعد إطلاقها عددًا من التصريحات النارية، في ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، التي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري. ومن بين التصريحات التي أعلنتها تجهيزها لعمل فني مع الفنان محمد صبحي ستكشف عن ملامحه قريبا.

كما كشفت عن تجهيزها لتقديم فيلم بعنوان «بنات صابرة»، يناقش قضايا اجتماعية مهمة من بينها ختان الإناث وزواج القاصرات، والموروثات الاجتماعية الخاطئة، مؤكدة أن الفيلم يبرز دور الفن في تجسيد حي لمعاناة المجتمع وأمراضه التي تحتاج لحلول.