ناقد فني يشيد بـ«الكبير أوي 6»: «مشوفتش حلقة حصل عليها تفاعل زي الفرح»

أشاد الناقد الفني أندرو محسن، بمسلسل «الكبير أوي 6»، مشيرا إلى التفاعل الكبير الذي حظيت به الحلقة الخامسة من المسلسل، بما قدمه الفنان أحمد مكي خلال هذه الحلقة صحبة الفنانة الشابة رحمة أحمد.

وكتب «محسن» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «بعيدًا عن جو فلان وفلانة يتصدروا التريند، ما شفتش حلقة حصل عليها تفاعل عندي على التايم لاين في أول أسبوع من رمضان، زي حلقة الفرح (الحلقة 5) في مسلسل الكبير أوي».

مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أن الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي6، تصدرت التريند، ومؤشرات البحث على جوجل، إذ تضمنت الحلقة حفل زفاف «الكبير ومربوحة».

إطلالات رحمة أحمد بالحلقة 5

وجهزت مربوحة 5 إطلالات مختلفة لتفاجئ بها الكبير في ليلة الدخلة، الأولى «المرأة الكهربائية المثيرة»، وظهرت خلالها مضيئة، بعد أن وضعت على ملابسها لمبات ليد ملونة وأوصلتها بسلك كهرباء، سرقته من العمومي.

وكانت الإطلالة الثانية لـ مربوحة، شخصية الممرضة، فبعد اعتراض الكبير على الإطلالة الأولى، ارتدت ملابس ممرضة ووضعت في يدها كانولا متصلة بمحلول.

أما الإطلالة الثالثة، ظهرت فيها مرتدية ملابس طالبة مدرسية ومعها شنطة وكيس كشري، ثم ارتدت أطلالة التايجر، وهو عبارة عن ماسك تايجر، وأخيرًا فجأته في الصباحية بإطلالة الوردة مفتحة.

مسلسل «الكبير أوي 6»، يشارك في بطولته أمام أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، رحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، ويعرض المسلسل على شاشة قناة ON بشكل حصري.