«اتحاد العمال»: روح أكتوبر قضت على الإرهاب وتبني الجمهورية الجديدة

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، وكافة المؤسسات الاجتماعية والثقافية والنقابات العامة الـ27 التابعة له، في بيان، اليوم الاثنين، أن الملايين من عمال مصر يثمنون الدور الذي تقوم به القيادة السياسية، والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل الاستمرار في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية رغم التحديات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال تهنئة من مجلس إدارة الاتحاد العام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1443هـ.

العمال جنود الإنتاج

وذكر البيان، أن عمال مصر جنود الإنتاج مستمرون في المساندة والوقوف صفا واحدا؛ من أجل المشاركة في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، والمشاركة في «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

العاشر من رمضان معجزة عسكرية

وأوضح مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن هذه الذكرى الخالدة مبعث للفخر والاعتزاز، إذ كان هذا النصر بمثابة المعجزة العسكرية التي حوّلت الحلم إلى حقيقة، وسطّر من خلالها الجيش وبمساندة الشعب المصري ملحمة خالدة في حفظ تراب هذا الوطن، والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والعبور إلى مستقبل أفضل.

وأضاف أن روح أكتوبر المجيد لا زالت ترفرف على الوطن، وطريقه المستقيم، إذ حقق من خلالها النصر وتحرير الأرض عام 1973، وأيضا القضاء على الإرهاب والإرهابيين خاصة خلال العشر سنوات الماضية، كما يبني من خلالها أسس وأعمدة الجمهورية الجديدة، وفي هذا السياق يبعث عمال مصر رسالة تجديد ثقة في قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة.