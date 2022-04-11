«الدنيا بخير» يفاجئ رجل عاجز بكرسي كهربائي ومبلغ مالي

تأتي عطايا الله فجأة دون سابق موعد لتفك الكرب وترفع العبء عن الإنسان، هكذا حدث حينما فاجأ الفنان إياد نصار، رجل عاجز يدعى «لؤي» وزوجته في أحد المطاعم، وهو متنكر في هيئة صاحب ورشة صيانة كراسي متحركة، بالتعرف على الأسرة، ومعرفة حالهما، وبعد دقائق غاب عنهما وعاد بكرسي كهربائي متحرك كان حلما للرجل العاجز.

جاء ذلك خلال برنامج «الدنيا بخير»، الذي يُعرض على شاشة «أبوظبي» طوال شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي أحمد اليمّاحي، ويلقى الضوء على جهود دولة الإمارات والهلال الأحمر في مساعدة الآخرين، بمختلف دول العالم.

إصابة عمل

وقال لؤي إن لديه ابنتين، وتعرض لحادث صعق كهربائي في عمله منذ فترة أسفر عنه إصابته بشلل وعدم قدرة على الحركة، وبعرض حالته على الأطباء قرروا بأن عمليته في غاية الخطورة وقد تؤثر عليه سلبيا، فقرر الرجل عدم إجراء العملية، وبدأ يتحرك على الكرسي المتحرك البسيط الذي يملكه.

وتابعت زوجته «منذ عامين لم يخرج من بيته، وخوفنا نعمل العملية يحصل شيء سيء وعندنا بنتين محتاجين نربيهم، وساعتها أنا اللى هتحمل المسؤولية لوحدي وده شيء صعب».

كرسي متحرك ومبلغ مالي هدية لؤي

وبعد حديثهما خرج إياد نصار وهو متنكر، وعاد بعد دقائق بالكرسي المتحرك، ولم يتمالك الرجل وزوجته أنفسهما إلا بالبكاء فرحة من مفاجأة الكرسي المتحرك الكهربائي، ولأن عطايا الله سبحانه وتعالي تأتي متتالية أخرج الفنان إياد نصار مبلغا من المال لهما من برنامج «الدنيا بخير» المذاع على فضائية أبو ظبي، ليبدأ الرجل مشروعه به.

وتدخل أحمد اليماحي من قناة أبو ظبي، وأخبرهما أن البرنامج تابع حالتهما منذ شهر من خلال إحدى الجمعيات، «هذا حال الدنيا والأخ لأخيه» وكشف إياد نصار عن وجهه وكانت مفاجأة للزوجين.