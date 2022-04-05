«حياة كريمة» توفر سيارة لبائع سندوتشات في الغربية.. الدنيا لسه بخير

في السابعة صباحا بمدينة طنطا محافظة الغربية، وصل فريق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لشاب عشريني يفترش أحد الأرصفة لبيع السندوتشات الطازجة، وسأل مقدم برنامج «حياة الكريمة» المذاع على فضائية «DMC» عن أحواله، وتبين أنه طالبا بكلية التجارة جامعة الأزهر.

عبد الرحمن: نفسي أبقى رجل أعمال

ويحكي عبد الرحمن بائع السندوتشات: «أنا بدأت هنا بيع السندوتشات من نوفمبر 2019، واشتغلت في محلات بقالة وسوبر ماركت ومساعد نقاش وعامل معمار، وفي بنزينة ومزرعة دواجن، لتوفير مصروفات الحياة والدراسة والكتب ولاستكمال حياتي، وبدرس التجارة والتسويق ونفسي من صغري أكون رجل أعمال، وبدأت فكرة بيع السندوتشات المعتمدة على المكسب القليل والبيع الكثير وربنا بيكرمني، وبعمل السندوتشات بشكل يومي في البيت من منتجات ممتازة»، وقدم البرنامج مبلغا ماليا لــ عبد الرحمن على سبيل المساعدة.

سندوتشات مجانية للمحتاجين

وبعد عشرين دقيقة جاء لـ عبد الرحمن رجل كبير في السن، تبدو عليه علامات التعب، ليبادره عبد الرحمن بسؤاله «فطرت ولا لسه» ويعطيه سندويتشات ويشترى له زجاجتين مياه وعصير، وفي مشهد مجاور يتحدث الرجل المسن في هاتفه ويتفاوض مع ابنه في دين عليه، وبدون تردد ومع ابتسامة أمل وتفاؤل يتقاسم عبد الرحمن مع الرجل المسن ما لديه من مال.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وأثناء تصوير برنامج حياة كريمة مع الشاب عبد الرحمن بائع السندوتشات، مر عليه عدة أشخاص وأعطاهم السندوتشات بلا مقابل، موضحا: «الراجل ده ظروفه صعبة وزوجته محجوزة في معهد الأورام وبيجي ياخد منى الفطار كل يومين وأنا راضي الحمد لله، وربنا بيكرمنا»، وأهدى برنامج حياة كريمة الشباب عبد الرحمن ميدالية أبطال حياة كريمة.

حياة كريمة تحقق حلم الشاب عبد الرحمن

وعن طموحاته، قال الشاب: «نفسي في عربية تحافظ على السندوتشات من الشمس ومن أمطار الشتاء خاصة إني مشواري بعيد كل يوم بتبهدل في المواصلات»، وعلى الفور اصطحبه الإعلامي أيمن مصطفى وفريق عمل حياة كريمة لأحد معارض السيارات لاختيار السيارة التي تناسبه مجانا بدعم من المبادرة.