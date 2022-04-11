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عاجل.. البابا يستقبل أرملة الشهيد القمص أرسانيوس وأسرته للتعزية

كتب:

مصطفى رحومة
08:46 م | الإثنين 11 أبريل 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين، الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعددًا من أفراد عائلته.

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قدم البابا لتاسوني مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان في الحياة.

من جانبها، تحدثت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة «أبونا» وعمل الله في حياته.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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بقلم مصطفى رحومة