الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين برفع بلوكات الشواطئ (فيديو)

بمعدات ثقيلة وعدد كبير من الرجال، بدأت أجهزة محافظة الإسكندرية إزاحة القوالب الخرسانية «البلوكات» من شواطئ المدينة، حيث يتم تمهيد رمال الشواطئ، وإعادة الكراسي والطاولات والشماسي مجدداً لاستقبال أبناء المدينة الساحلية، خلال وقت الغروب، لإفطار رمضان، بشكل مميز على الشواطئ، بالإضافة إلى التجهيزات لاستقبال المصطافين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء موسم الصيف 2022.

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إفطار رمضاني على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن في الوقت الراهن، هناك العديد من شواطئ الإسكندرية تستقبل الأسر والأصدقاء خلال موعد الإفطار، لرؤية لحظة غروب الشمس مع كسر الصوم، لافتاً إلى أن شاطئ السرايا العام يُعد أبرز تلك الشواطئ، حيث يعتبر من أطول الشواطئ العامة مواجهة وأكبرها مساحة، نظراً لوصول مواجهته على البحر اكتر من 170 متراً، بالإضافة إلى سعر تذكرة دخوله التي تبلغ 5 جنيهات فقط، شاملة الشمسية والكرسي واستخدام الحمامات.

موعد فتح شواطئ الإسكندرية

وأضاف «رشاد»، في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المقرر الفتح الرسمي لشواطئ الإسكندرية في 15 أبريل، إلا أنه قد يؤجل الفتح الرسمي عدة أيام، نظراً لاستمرار شهر رمضان المبارك، ووجود تجهيزات عديدة، حيث سيتم تنفيذ الوحدات الشاطئية الجديدة في جميع الشواطئ وذلك بما يتناسب مع مشروع الهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمدينة مع مراعاة عدم حجب رؤية البحر على المواطنين، وذلك عقب الإنتهاء من إزالة كافة المنشآت والوحدات الخشبية المتهالكة من جميع الشواطئ.

استعدادات مصيف 2022

وأوضح أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بدأت إزاحة بلوكات حماية الشواطئ التي تم وضعها خلال فصل الشتاء لحماية الشواطئ والكورنيش من ارتفاع موج البحر.

وأكد أنه لن يكون هناك تغيير في أسعار التذاكر عن العام الماضي، نظراً لاهتمام الإدارة بتوفير كافة الشواطئ بأسعار تناسب جميع المواطنين، حيث منها المجاني وأخرى تبدأ من 5 جنيهات، وترتفع القيمة حسب تصنيف كل شاطئ وخدماته.

شاطئ مجاني جديد في الإسكندرية

وأشار إلى أن السكندريين ينتظرون هذا العام، وعد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتخصيص شاطئ مجاني جديد في نطاق منطقة الانفوشي على غرار شاطئ المندرة المجاني، الذي تم إطلاقه الصيف الماضي، مؤكداً أن محافظ الإسكندرية يشدد دائماً على تلبية احتياجات المواطنين في كافة الشواطئ والعمل على اسعادهم.