مرسي يرفض حضور حفل تنصيب البابا تواضروس.. أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 التي جاءت بعنوان «الإعلان الدستوري»، وكشفت كواليس إعلان المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي خلق حالة واسعة من الغضب في الشارع المصري، بينما يضرب بغضب الأحزاب ورموز الدولة عرض الحائط، بينما يرفض حضور حفل تنصيب البابا تواضروس ويوفد مندوبا عنه، ما يعكس عدم اهتمامه بالمسيحيين في مصر.

وتحدث «موريس» ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، مع زوجته عن معنى غياب رئيس الجمهورية عن حضور تنصيب البابا تواضروس، وهو ما يعنى أنه ليس رئيسا لكل المصريين، واستعان المخرج بيتر ميمي بلقطات أرشيفية حقيقة وقت الإعلان عن عدم تواجد الرئيس المصري في حفل تنصيب البابا، وإيفاد السفير محمد رفاعة الطهطاوي مندوبا عنه.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5: «زكريا يونس» يفي بوعده

وتلقي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 الضوء على عدد من الأحداث الهامة التي كان يمر بها الشارع المصري تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تخلق فتنة بين الشعب المصري نفسه، وعلى الجانب الآخر يواصل الظابط «زكريا» تحقيقاته حول الخلية الإرهابية ولكنه يجد نفسه في مأزق بعد مقتل الرجل الذي كان يساعده في الوصول إلى معلومات حول الخلية، ويذهب إلى عائلة الدليل الذي كان يمده بالمعلومات ليوفي بوصيته حول رعاية أسرته في حالة كشفه من قبل الجماعة الإرهابية وقتله.

ويواصل المخرج بيتر ميمي تقديم كواليس واحدة من أخطر الفترات التى عدت على تاريخ مصر، في الفترة من 2012 إلى 2013، خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.