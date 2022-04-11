سيف عبد الرحمن في «كابلز النجوم»: رجاء حسين هي اللي طلبت مني أتجوز تاني

استضافت شاشة جريدة الوطن اليوم خلال برنامج «كابلز النجوم» النجم سيف عبد الرحمن وزوجته، وأوضحت زوجته دينا واصف أن أكثر شيء أعجبت به في زوجها أنه أخ وأب وصديق وزوج.

الصداقة بين الزوجين

وأوضح الفنان سيف عبد الرحمن خلال برنامج «كابلز النجوم» أن الصداقة هي التي تجعل الزواج يستمر، وتابعت زوجته: «لازم يكون فيه ثقة وتفاهم بين الزوجين ومرتبطناش وإحنا صغيرين فكنا فاهمين الدنيا وعاوزين نبقى مستقرين، واتجوزت بعقلي وقلبي ولي حقوق وعليا التزامات ولازم أبقى قد التجربة اللي داخلين عليها وأنا ست وهو راجل ومينفعش أسترجل وأقوله كلمتي اللي تمشي، لو فيه ندية بين الزوجين العلاقة هتبوظ، لازم يبقى فيه مناقشة، الحياة فيها مشاكل كتير مش هنروح بقى نجيب مشاكل زيادة، وهو دايما بيشجعني».

التعلم من الزيجة الأولى

وذكرت أنها استفادت من زيجتها الأولى التي انفصلت عن زوجها وعملت على تلاشي عيوب الزواج الأول، مؤكدة أنها كانت تتزوج من أجل تستمر العلاقة وليس من باب التجربة.

رفضه الزواج من زوجة ثالثة

وأوضح الفنان سيف عبد الرحمن، أن زوجته رجاء حسين هي التي طلبت منه الزواج، مواصلا: «أنا كنت عارف إن رجاء عاقلة ولها معزة، دينا بتخلي بالها مني ومتربية، حسيت إن ربنا باعتهالى هدية، أنا بحب الاستقرار وواخدها من بيت أهلها أكرمها مش أهينها»، وتابعت زوجته: «أنا مبحبش سيرة انت متجوز تاني من إمتى، إحنا أسرة واحدة ورجاء حسين هي أمي التانية، الأول كانت حادة بس دلوقتي خلاص، وأنا بتعامل معاها أم مش هي الزوجة الأولى وكده، ولما هو اتقدملي قولتله لازم آخد موافقة ماما رجاء، وأنا مسألتوش انت لسه متجوزها ولا لأ، مادخلتش في التفاصيل دي، وقابلتها بالصدفة تحت البيت لأنها ست كبيرة وميصحش أقعد فوق وهي تحت وقولتلها اطلعي مرضتيش، وأنا واثقة في نفسي، نفترض إن لو هو اتجوز، يبقى أنا قصرت في حاجة وهحاسب نفسي».