رجاء حسين: عز والسقا وبدير أبدعوا في الاختيار 3 والمسلسل يشكل وعي الأطفال

أعربت الفنانة الكبيرة رجاء حسين عن سعادتها برؤيتها الجزء الثالث من مسلسل الإختيار، مؤكدة أنّ المسلسل يوثّق كل الأحداث كي لا تقول الجماعات المعارضة لمصر أن الأحداث مُفبركة، وأنه يرصد إلى أين كانت مصر ذاهبة في وقت حُكم الإخوان.

وأضافت حسين، لـ«الوطن»، أنّه يجب الأسر المصرية أن تجعل أطفالها وشبابها يشاهدون كل ما حدث كي لا يضحك أحد عليهم، ويعرفون إلى أين كانت مصر ذاهبة وأين ذهبت.

أبطال مسلسل الاختيار 3

وعن أبطال مسلسل الاختيار 3، قالت إن جميعهم أثبتوا نفسهم وأبدعوا بشكل كبير وليس من العدل أن نقيمهم، فإنهم قدموا أفضل ما لديهم سواء أحمد عز أو كريم أو السقا أو ياسر جلال، الذي قدم دوره بمنتهى التمكن والدقة، مؤكدة أنّ أحمد بدير قدم الدور بحرفية شديدة للغاية.

وأشارت إلى أنّ كل من شارك في المسلسل أدّوا الأدوار على أكمل وجه ومستوى، ويجب أن نرفع لهم القبعة على الأداء الكبير الذي يقدموه في كل حلقة.

موعد عرض مسلسل الاختيار

ويعرض الاختيار 3 يوميا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على شاشة قناة «أون» والمسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، والمسلسل من نوعية الأعمال الوطنية، والتي تناقش فترة ما قبل ثورة 30 يونيو.