الضرائب تكتشف 17 ألف حالة تهرب بعد تحليل بيانات الفاتورة الإلكترونية

أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي بعد تحليل البيانات من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا تصالح 4600 حالة منهم وسددوا ما يقرب من 5 ونصف مليار جنيه.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد على ضبط حركة السوق، كما تعمل على حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق.

الفواتير الإلكترونية تتعدى مليون فاتورة يوميًا

وأوضح عبدالقادر، أنّ عدد الفواتير الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية تتعدى مليون فاتورة يوميًا، وهو ما يساعد في تكوين قاعدة بيانات هائلة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وتجعل المصلحة قادرة على اكتشاف حالات التهرب بسهولة، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15 فبراير

وأكد عبدالقادر، أنّ مصلحة الضرائب المصرية تتطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا؛ لتعميمها على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15 فبراير الماضي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة السادسة منها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد عبد القادر على أن المصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.

مصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg.