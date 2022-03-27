مصلحة الضرائب: إعفاء الآلات من الرسوم حال استخدامها في الصناعة

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أول خطوة اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت الحماية الاجتماعية، وتبكير زيادات صرف العلاوات والمعاشات، موضحًا في الوقت ذاته أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس هدفه تخويف المواطن ولكن لدعمه ومساندته، موضحًا أن هناك 100 إجراء وضعتها وزارة الصناعة لتوطين الصناعة المصرية، من أجل تقليل الواردات وتخفيض الطلب على الدولار.

100 إجراء وضعتها الوزارة لتوطين الصناعة المصرية

وأضاف «محروس»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على «TeN»، أنه يتم إعفاء الآلات من الضرائب حال استخدامها في الصناعة، لكن إذا أدخلها تاجر من أجل بيعها سيتم وضع ضريبة عليها، كما أن مصلحة الضرائب تجتمع مع اتحاد الصناعات بشكل دوري لبحث المشاكل، وكان أحد توصيات الاجتماعات هو تحمل الدولة الضريبة العقارية عن المنشآت الصناعية وهو ما تم بالفعل.

60 % من احتياجاتنا يتم استيرادها

فيما ذكر المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره في البرنامج نفسه، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» والأزمة الأوكرانية تجعلنا ندرك أن «اللي مش هيقدر يكفي نفسه ميتكلمش تاني»، موضحًا أن 60% من احتياجاتنا يتم استيرادها، رغم أن مصر لديها سوق كبيرة، ويمكننا أن ننتج لأنفسنا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتناول مختلف القضايا بواقعية.

مصر لديها مناطق صناعية مثل باسوس

وأشار «السقطي»، إلى أن مصر لديها مناطق صناعية مثل باسوس، ويجب التعامل معها خاصة أنها تصدر للخارج، منوهًا بأن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» نبهت أفريقيا إلى أهمية الصناعة، وخطورة غياب الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن الأمل في الصناعة، ويجب أن يجلس العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة معا لتحديد مشاكلهم والعمل على حلها.