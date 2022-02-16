خطوات التسجيل في المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، أمس، في تطبيق المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة، بعد 5 مراحل سابقة كانت آخرها منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتواصل الشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة، وفقًا للقرار رقم 619 لسنة 2021، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت، والحصول على الختم الإلكتروني.

الخطوة الأولى

وأوضح الدكتور طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لـ«الوطن» خطوات التسجيل الناجحة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى هي الدخول على الرابط الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مباشرة على الإنترنت.

الخطوة الثانية

وأضاف «عبدالسلام»، أن الخطوة الثانية إدخال الرقم الضريبي للممول (الشركة) المكون من تسعة أرقام، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

الخطوة الثالثة

وتابع مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الخطوة الثالثة هي استكمال المتابعة والتوقيع من خلال الموقع، والحصول على شهادة الختم الإلكتروني ثم تحديد اللغة الافتراضية والبريد الإلكتروني الخاص بالممول (الشركة)، ورقم الهاتف المحمول للممول (الشركة).

وأوضح أنه بعد هذه الخطوات يتنظر الممول إرسال كود تأكيد على البريد الإلكتروني وكود تأكيد على المحمول، وعلى الممول إدخالهما في الخانات المحددة بصفحة التحقق، ثم إدخال بيانات المفوض والممول مثل رقم بطاقة قومي سارية، والاسم الأول والأخير والبريد الإلكتروني لتسجيل الدخول و تأكيد البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول.

الخطوة الأخيرة

وأشار إلى أنه بعد إدخال البيانات يضغط المستخدم على الإنهاء، ستظهر رسالة باكتمال التسجيل، وسيجري إرسال دعوة للممول لاستكمال التسجيل، ويجري فيها إدخال الرقم القومي للمفوض، ورقم هاتف محمول المفوض، وإدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر والضغط على حفظ.