صلاح أبو إسماعيل وحصار مدينة الإنتاج.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10

ظهر في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 التي حملت عنوان الاستفتاء على الدستور، القيادي الإرهابي عمر رفاعي سرور «أحمد الرافعي»، والذي ظهر سابقا في الاختيار 2، وكشف المشهد كواليس إنشاء جماعة «جند مصر» الإرهابية، خلال الفترة التي كان يتم فيها حشد أنصار جماعة الإخوان، وأحزاب التيار الإسلامي للتصويت على الدستور الخاصة بالجماعة.

تكشف أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، اتجاه عدد من الإرهابيين الحاصلين على العفو الرئاسي في ذلك الوقت، إلى تأسيس جماعات جهادية، ويحاولون الحصول على الأسحلة من أجل بدء نشاطهم الإرهابي في أنحاء البلاد.

ورصدت الحلقة واقعة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار الجماعة، وظهر خلال الأحداث وقوف المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل لحصار المدينة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة

10

وتناولت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، قيام عدد من الشيوخ من أنصار الجماعة الإرهابية باستخدام منابر المساجد؛ لدفع المواطنين للتصويت بنعم على الاستفتاء على الدستور الذي قام رجال الجماعة الإرهابية بكتابة بنوده.