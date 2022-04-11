محمد رياض: مسلسل «الاختيار 3» يتعرض لفترة حرجة من تاريخ مصر الحديث

كشف الفنان محمد رياض، تفاصيل اشتراكه في مسلسل «الاختيار 3»، الذي يعرض على شاشة قناة ON، قائلا إن المسلسل يتعرض لفترة كانت حرجة للغاية في تاريخ مصر الحديث، ويحتوي المسلسل على الكثير من الحقائق، إضافة لنجاح الجزأين السابقين منه، لذلك المشاهدين ارتبطوا به.

كريم عبدالعزيز متغيرش منذ «امرأة من زمن الحب»

وأضاف محمد رياض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «90 90»، مع الإذاعية غدير حسان، أنه استرجع مع الفنان كريم عبدالعزيز الذي يشاركه مسلسل «الاختيار 3»، ذكريات اشتراكهما في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، متابعا: «قولنا الأيام بتعدي بسرعة».

ولفت إلى أن المختلف بين اشتراكهما في مسلسلي «الاختيار 3»، و«امرأة من زمن الحب»، الخبرة التي اكتسباها طوال العشرين سنة السابقة، متابعا: «كريم شخصية جميلة، ومن أول ما طلع على الشاشة وهو نفس الشخصية متغيرش، كأننا لسة بنصور امرأة من زمن الحب، والروح الجميلة ما بينا».

المخرج بيتر ميمي شاطر وملحوظاته في محلها

أوضح «رياض»،أنه لأول مرة يشترك في عمل فني من إخراج الدكتور بيتر ميمي، «هو مخرج شاطر وواعي ومركز أوي، وعارف كل التفاصيل وملحوظاته اللي بيقولها بتكون حقيقية، وانبسطت بالشغل معاه، سعيد إن أنا أحد المشاركين في العمل الملحمي».

«الشركة المتحدة» عملت قوة دفع كبيرة للأعمال الدرامية

أشار إلى أن الموسم الدرامي في رمضان 2022 قوي، فيجمع كبار المخرجين والكتاب والنجوم في مصر، مشيدا بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «عملت قوة دفع كبيرة للأعمال التي تعرضت»، مُبديا تفاؤله بالأعمال المعروضة نظرا لضخامتها، والمجهود المبذول الكبير، وسيستمتع المشاهدين بالأعمال المقدمة.

«الكبير أوي» دمه خفيف.. وأتابع «العائدون»

أوضح أن ظروف التصوير تحول دون متابعته الأعمال الدرامية الأخرى بشكل كبير، لكنه تابع بعض اللقطات من مسلسل «العائدون» للفنان أمير كرارة، و«الكبير أوي 6» للفنان أحمد مكي «دمه خفيف»، ومسلسل «مكتوب عليا» للنجم أكرم حسني، مشيدا بالتنوع في المسلسلات.