مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9.. تسجيل جديد لمرسي وخيرت الشاطر عن البرادعي

استعرض مسلسل «الاختيار3» الحلقة 9، الذي يُعرض على شاشة «أون»، تسجيلا جديدا بالفيديو يجمع محمد مرسي، مع القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ودار نص الحوار بينهما عن محمد البرادعي.

وقال محمد مرسي خلال الفيديو: «محمد البرادعي زعلان منا من كذا موضوع، كان هيموت على رئاسة الوزراء، هيموت، حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم عشان موضوع رئاسة الوزراء دي».

حديث الشاطرعن البرادعي في الاختيار 3 الحلقة 9

وأضاف مرسي: «قولت للبرادعي يا عم مش إحنا اللي موافقين، قال خلاص بقولكم إذا مش موافقين برضوا قولوا ليس لدينا مانع، للدرجة دي، هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجادي، حاجة غريبة جدًا»، فيما رد عليه خيرت الشاطر: «أه بس دي ادتله رسالة، إن الإخوان مش هيدوله في انتخابات الرئاسة، وهو كان بيراهن على غير كده»، فيما رد عليه مرسي: «أه.. بس عمرنا ما قولنا هنديله، عمره ما حد قاله كلمة».

الشاطر: فرص البرادعي في الانتخابات مش هتبقى موجودة

ورد القيادي الإخواني خيرت الشاطر: «البرادعي كان عارف، إذ كان التصويت كتلته 60 – 70% ماشية في اتجاه الإسلاميين يبقى هو فرصة ضعيفة أو مش موجودة، فقرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط بقى جايز يعني الناس تحب الضحية، جايز حد يتعاطف معاه جايز أي حاجة، الطريقة الأمريكاني دي يعني».